Украина и Беларусь совместно отметят 345-летие Орлика - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В рамках рабочего визита в Республику Беларусь Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудил вопросы организации празднования 345-летия со дня рождения украинского гетмана Пилипа Орлика, родившийся на территории современной Беларуси, передает УНН со ссылкой на сайте Президента Украины.
Петр Порошенко подчеркнул важность торжественного празднования в этом году 345-летия со дня рождения автора первой европейской Конституции - гетмана Пилипа Орлика.
"Наши скоординированные шаги по празднованию этой исторической даты - Филипп Орлик родился на территории современной Беларуси - были предметом переговоров", - рассказал Глава государства во время совместной с Президентом Беларуси заявления для представителей СМИ.