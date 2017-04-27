Украина и Беларусь совместно отметят 345-летие Орлика - Президент

Петр Порошенко подчеркнул важность торжественного празднования в этом году 345-летия со дня рождения автора первой европейской Конституции - гетмана Пилипа Орлика.

"Наши скоординированные шаги по празднованию этой исторической даты - Филипп Орлик родился на территории современной Беларуси - были предметом переговоров", - рассказал Глава государства во время совместной с Президентом Беларуси заявления для представителей СМИ.