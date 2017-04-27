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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 43352 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Беларусь совместно отметят 345-летие Орлика - Президент

Киев • УНН

 • 9072 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В рамках рабочего визита в Республику Беларусь Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудил вопросы организации празднования 345-летия со дня рождения украинского гетмана Пилипа Орлика, родившийся на территории современной Беларуси, передает УНН со ссылкой на сайте Президента Украины.

Украина и Беларусь совместно отметят 345-летие Орлика - Президент

Петр Порошенко подчеркнул важность торжественного празднования в этом году 345-летия со дня рождения автора первой европейской Конституции - гетмана Пилипа Орлика.

"Наши скоординированные шаги по празднованию этой исторической даты - Филипп Орлик родился на территории современной Беларуси - были предметом переговоров", - рассказал Глава государства во время совместной с Президентом Беларуси заявления для представителей СМИ.

Украинские Национальные Новости

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