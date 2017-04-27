Україна та Білорусь спільно відзначать 345-річчя П.Орлика - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У рамках робочого візиту до Республіки Білорусь Президент України Петро Порошенко під час зустрічі із Президентом Білорусі Олександром Лукашенком обговорив питання організації відзначення 345-річчя з дня народження українського гетьмана Пилипа Орлика, що народився на території сучасної Білорусі, передає УНН з посиланням на сайті Президента України.
Петро Порошенко наголосив на важливості урочистого відзначення в цьому році 345-річчя з дня народження автора першої європейської Конституції — гетьмана Пилипа Орлика.
“Наші скоординовані кроки з відзначення цієї історичної дати — Пилип Орлик народився на території сучасної Білорусі — були предметом переговорів,” — розповів Глава держави під час спільної з Президентом Білорусі заяви для представників ЗМІ.