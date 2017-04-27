Україна та Білорусь спільно відзначать 345-річчя П.Орлика - Президент

Петро Порошенко наголосив на важливості урочистого відзначення в цьому році 345-річчя з дня народження автора першої європейської Конституції — гетьмана Пилипа Орлика.

“Наші скоординовані кроки з відзначення цієї історичної дати — Пилип Орлик народився на території сучасної Білорусі — були предметом переговорів,” — розповів Глава держави під час спільної з Президентом Білорусі заяви для представників ЗМІ.