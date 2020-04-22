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Украина и Беларусь проведут в октябре Третий форум регионов

Украина и Беларусь проведут в октябре Третий форум регионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с Министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем подтвердили готовность к проведению Третьего форума регионов Украины и Беларуси в октябре 2020 года в городе Гродно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

“Руководители внешнеполитических ведомств предоставили высокую оценку состояния выполнения договоренностей, достигнутых во время встречи президентов Украины и Беларуси 4 октября 2019 года в городе Житомир. Министры подтвердили готовность к проведению Третьего форума регионов Украины и Беларуси в октябре 2020 в городе Гродно”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе беседы стороны отдельно остановились на ключевых направлениях двустороннего сотрудничества, прежде всего развития торговли, инфраструктуры и энергетики. Сейчас активно идет подготовка к очередному заседанию Межправительственной смешанной украинской-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Кулеба выразил благодарность белорусской стороне за плодотворное сотрудничество в противодействии распространению COVID-19 и пригласил своего белорусского коллегу осуществить рабочий визит в Украину.

Собеседники также высоко оценили взаимодействие ведомств двух стран в деле возвращения украинских и белорусских граждан на родину в марте-апреле этого года.

Напомним, что по результатам Форума регионов двух стран, в прошлом году состоялся в Житомире, был заложен фундамент взаимной торговли на 2020 год — заключены контракты и финансовые сделки.

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