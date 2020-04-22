Украина и Беларусь проведут в октябре Третий форум регионов

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с Министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем подтвердили готовность к проведению Третьего форума регионов Украины и Беларуси в октябре 2020 года в городе Гродно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.