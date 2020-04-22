Україна та Білорусь проведуть у жовтні Третій форум регіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з Міністром закордонних справ Республіки Білорусь Володимиром Макеєм підтвердили готовність до проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі у жовтні 2020 року у місті Гродно. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.
“Очільники зовнішньополітичних відомств надали високу оцінку стану виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі президентів України та Білорусі 4 жовтня 2019 року у місті Житомир. Міністри підтвердили готовність до проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі у жовтні 2020 року у місті Гродно”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що у ході розмови сторони окремо зупинилися на ключових напрямках двостороннього співробітництва, передусім розвитку торгівлі, інфраструктури та енергетики. Наразі активно триває підготовка до чергового засідання Міжурядової змішаної українсько-білоруської комісії з торговельно-економічного співробітництва.
Кулеба висловив вдячність білоруській стороні за плідну співпрацю у протидії поширенню COVID-19 та запросив свого білоруського колегу здійснити робочий візит в Україну.
Співрозмовники також високо оцінили взаємодію відомств обох країн у справі повернення українських та білоруських громадян на Батьківщину у березні-квітні цього року.
Нагадаємо, що за результатами Форуму регіонів двох країн, який минулого року відбувся у Житомирі, був закладений фундамент взаємної торгівлі на 2020 рік — укладені контракти і фінансові угоди.