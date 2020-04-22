Україна та Білорусь проведуть у жовтні Третій форум регіонів

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з Міністром закордонних справ Республіки Білорусь Володимиром Макеєм підтвердили готовність до проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі у жовтні 2020 року у місті Гродно. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.