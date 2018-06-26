Украина надеется на поддержку Дании по противодействию "Северному потоку-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Украина надеется на поддержку Дании по противодействию строительству российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сегодня шла речь во время переговоров Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с главой правительства Королевства Дания Ларсом Люкке Расмуссеном, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.
"Киев рассчитывает и на дальнейшее единство в вопросе противодействия строительству газопровода "Северный поток-2", как прямой угрозе энергетической безопасности не только Украины, но и европейских стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Украина готова содействовать энергопроектам датских компаний.
Как указали в пресс-службе, Дания является одним из ключевых партнеров Украины в экономической и политической плоскости и рассматривается как один из приоритетных рынков в рамках Экспортной стратегии.
В прошлом году объем экспорта украинских товаров в Данию превысил 263 млн долл. Впрочем, как отметил Владимир Гройсман, такое положение дел не соответствует потенциалу наших стран.
"Нам нужно предоставить политический толчок нашему сотрудничеству, призывать украинский и датский бизнес более активно взаимодействовать между собой, а также совместно противодействовать российской агрессии", - сказал Гройсман.
Напомним, в России заявили, что Дания намеренно затягивает выдачу разрешения на строительство "Северный поток-2".