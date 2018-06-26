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Україна сподівається на підтримку Данії з протидії "Північному потоку-2"

Україна сподівається на підтримку Данії з протидії "Північному потоку-2"

Київ • УНН

 • 9476 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Україна сподівається на підтримку Данії з протидії будівництву російського газопроводу "Північний потік-2". Про це сьогодні йшлося під час перемовин Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з головою уряду Королівства Данія Ларсом Люкке Расмуссеном, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби КМУ.

"Київ розраховує і на подальшу єдність у питанні протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2", як прямій загрозі енергетичній безпеці не лише України, але й європейських країн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна готова сприяти енергопроектам данських компаній.

Як вказали у прес-службі, Данія є одним з ключових партнерів України в економічній та політичній площині і розглядається як один з пріоритетних ринків в рамках Експортної стратегії.

Минулого року обсяг експорту українських товарів до Данії перевищив 263 млн дол. Втім, як наголосив Володимир Гройсман, такий стан справ не відповідає потенціалу наших країн.

"Нам потрібно надати політичний поштовх нашій співпраці, закликати український та данський бізнес більш активно взаємодіяти між собою, а також спільно протидіяти російській агресії", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, у Росії заявили, що Данія навмисно затягує дозвіл на будівництво "Північний потік-2".

Українські Національні Новини

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