Украина надеется на скорейшее решение вопроса об "открытом небе" с ЕС

"Мы требуем, чтобы об общем авиационном пространстве решение было принято. В никаких обсуждениях не нуждается. Мяч находится на поле ЕС, и они сейчас делают усилия для того, чтобы согласовать позицию", - сказал он.

Президент также отметил, что Украина твердо работает над тем, чтобы ускорить процесс относительно общего авиационного пространства.

"Это одно из обязательств ЕС, которое они взяли перед Украиной. Они должны это выполнить", - отметил Глава государства.

Как сообщал УНН, П.Порошенко во время выступления на пленарной сессии Пятого саммита Восточного партнерства в Брюсселе рассказал о планах Украины на пути сотрудничества с Европейским Союзом.