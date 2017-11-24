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Україна сподівається на найскоріше вирішення питання щодо “відкритого неба” з ЄС

Київ • УНН

 • 12965 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна розраховує на найскоріше вирішення питання щодо спільного авіаційного простору з Європейським Союзом. Про це сказав Президент України Петро Порошенко журналістам у Брюсселі після саміту Східного партнерства, передає УНН.

“Ми вимагаємо, щоб про спільний авіаційний простір рішення було прийнято. Жодних обговорень не потребує. М’яч знаходиться на полі ЄС, і вони зараз роблять зусилля для того, щоб узгодити позицію”, — сказав він.

Президент також наголосив, що Україна твердо працює над тим, щоб прискорити процес щодо спільного авіаційного простору.

“Це одне із зобов’язань ЄС, яке вони взяли перед Україною. Вони мають це виконати”, — зазначив Глава держави.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко під час виступу на пленарній сесії П’ятого саміту Східного партнерства у Брюсселі розповів про плани України на шляху співпраці з Європейським Союзом.

Українські Національні Новини

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