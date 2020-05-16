Украина сегодня отмечает День Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Ежегодно в третью субботу мая, начиная с 2003 года, в Украине отмечают День Европы, сообщает УНН.
День Европы — праздник, отмечаемый в странах Европейского Союза 9 мая. Этот день, вместе с единой валютой (евро), флагом и гимном, является символом ЕС как политической силы.
Европейский Союз утвердил 9 мая как День Европы на саммите в Милане 1985, решив увековечить день провозглашения Декларации Шумана. Также 9 мая считается Днем рождения Европейского Союза.
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Праздник был установлен в Украине “... учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию ...” согласно указу президента Украины Леонида Кучмы “О Дне Европы” от 19 апреля 2003 № 339/2003.
День Европы жители Украины отмечают день общих ценностей, общей истории всех наций континента.
Украина — единственная государство не член ЕС, которое на государственном уровне отмечает День Европы.
Напомним, День Европы в столице из-за коронавируса отметят онлайн.