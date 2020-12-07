Украина сократила запасы газа в ПХГ до 26 млрд куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 5 декабря уменьшился до 26,047 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".
По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Из ПХГ Украины в течение суток 5 декабря отобрано 92,68 млн куб. м газа.
При этом в данных за 5 декабря указано, что в Украину из Словакии поступило 1,28 млн куб. м газа, из Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, Украина перешла с закачки на отбор газа из ПХГ с 21 октября.
Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным Нафтогаза, на осень этого года цены на газ для населения начали снова расти - в частности, в ноябре газ подорожал на 30-35% по сравнению с месяцем ранее.