Контекст

Как указано, это заявление стало ответом на сообщение белорусской оппозиции в изгнании о том, что 2150 украинских детей, в том числе детей-сирот в возрасте от 6 до 15 лет, были вывезены в так называемые оздоровительные лагеря и санатории на территории беларуси. Национальное антикризисное управление, группа политических оппонентов правительства александра лукашенко, заявила в своем предыдущем отчете, что детей вывезли по меньшей мере в три места беларуси.

Реакция Офиса Генпрокурора

Офис Генпрокурора Андрея Костина сообщил Reuters, что возбуждено уголовное производство по факту «принудительной перевозки/депортации более 19 тысяч детей» с оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, в том числе в беларусь.

"Факт и обстоятельства вывоза украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в так называемые «оздоровительные лагеря» на территории беларуси сейчас расследуются в указанном уголовном производстве", – говорится в сообщении.

Reuters не получило ответа на вопросы, направленные в офис лукашенко.

Дополнение

В марте Международный уголовный суд, постоянный всемирный трибунал по военным преступлениям, выдал ордера на арест российского президента владимира путина и его уполномоченного по правам ребенка марии львовой-беловой по двум пунктам обвинения в военных преступлениях из-за перемещения сотен украинских детей в россию.