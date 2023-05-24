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Україна розслідує роль білорусі в примусовому переміщенні дітей - Офіс Генпрокурора

Україна розслідує роль білорусі в примусовому переміщенні дітей - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 441890 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Україна розслідує ймовірну роль білорусі в примусовому переміщенні дітей з тимчасово окупованих росією територій, повідомили Reuters в Офісі Генерального прокурора у вівторок, пише УНН.

Контекст

Як вказано, ця заява стала відповіддю на повідомлення білоруської опозиції в екзилі про те, що 2150 українських дітей, у тому числі дітей-сиріт віком від 6 до 15 років, були вивезені до так званих оздоровчих таборів і санаторіїв на території білорусі. Національне антикризове управління, група політичних опонентів уряду олександра лукашенка, заявила у своєму попередньому звіті, що дітей вивезли щонайменше в три місця білорусі.

Реакція Офісу Генпрокурора

Офіс Генпрокурора Андрія Костіна повідомив Reuters, що порушено кримінальне провадження за фактом «примусового перевезення/депортації понад 19 тисяч дітей» з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізткої, Херсонської та Харківської областей, в тому числі до білорусі.

"Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих «оздоровчих таборів» на території білорусі наразі розслідуються у вказаному кримінальному провадженні", – ідеться у повідомленні.

Reuters не отримало відповіді на запитання, надіслані в офіс лукашенка.

Доповнення

У березні Міжнародний кримінальний суд, постійний всесвітній трибунал з воєнних злочинів, видав ордери на арешт російського президента володимира путіна та його уповноваженого з прав дитини марії львової-бєлової за двома пунктами звинувачення у воєнних злочинах через переміщення сотень українських дітей до росії.

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