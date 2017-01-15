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Актуальное
Украина проведет инспекцию российских военных частей в Ростовской области

Украина проведет инспекцию российских военных частей в Ростовской области

Киев • УНН

 • 17444 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Россия дала согласие на проведение Украиной инспекции российских военных частей в Ростовской области. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Украина запросила РФ о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - заявил С.Рыжков.

Отмечается, что украинские военные будут проверять российские военные части с 16 по 19 января. Проверка пройдет на территории площадью около 16 тыс. кв. км.

Целью инспекции является определение масштабов или подтверждение отсутствия военной деятельности в пределах этого района.

Кроме того, инспекции на территории России проведут Германия (в Воронежской области) и Сербия (в Московской области).

Согласно положениям Венского документа 2011 года, каждое государство-участник ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого государства-участника. Государство, проводящее инспекции, также может пригласить другие государства-участники принять участие в проверке.

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