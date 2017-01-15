Україна проведе інспекцію на російських військових частинах в Ростовській області
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Росія дала згоду на проведення Україною інспекції на російських військових частинах у Ростовській області. Про це повідомив начальник російського національного Центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Україна запросила Росію про проведення на її території інспекції зазначеного району в рамках Віденського документу 2011 про заходи зміцнення довіри і безпеки”, — заявив С.Рижков.
Зазначається, що українські військові будуть перевіряти російські військові частини з 16 по 19 січня. Перевірка триватиме на території площею близько 16 тис. кв. км.
Метою інспекції є визначення масштабів або підтвердження відсутності військової діяльності в межах цього району.
Окрім того, інспекції на території Росії проведуть Німеччина (у Воронезькій області) та Сербія (у Московській області).
Згідно з положеннями Віденського документу 2011 року, кожна держава-учасник ОБСЄ має право проводити інспекції на території будь-якої держави-учасниці. Держава, що проводить інспекції, також може запросити інші держави-учасники взяти участь в перевірці.