Украина полностью погасила евробонды под гарантии США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Украина погасила еврооблигации под гарантии США на сумму 1 млрд долларов США. Об этом сообщили УНН в Минфине.
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"Вчера Министерство финансов Украины погасило третий и последний выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Общая сумма платежа составила более 1 млрд долл., В том числе 1 миллиард долларов США погашения еврооблигаций и 7,355 млн долларов США процентных платежей", - указали в Минфине.
Детали
Выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью 1 млрд долл. был осуществлен в 2016 году с процентной ставкой 1,471% в год.
Это последний из трех выпусков еврооблигаций под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года, а второй - в мае 2020 года.
Комментарий представителя Минфина
"Мы благодарны нашим партнерам за существенную поддержку государственного бюджета и содействие проведению реформ в Украине. Сейчас все еврооблигации, выпущенные Украиной под гарантию США в течение 2014-2016 годов, погашены в полном объеме. Мы надеемся на дальнейшее продолжение бюджетной поддержки со стороны правительства США в будущем не только для успешного преодоления последствий коронавирусной инфекции, но и для поддержки реформ и восстановления устойчивого экономического роста", - прокомментировал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.