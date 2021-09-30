Україна повністю погасила євробонди під гарантії США

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"Вчора Міністерство фінансів України погасило третій і останній випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під гарантію США. Загальна сума платежу становила понад 1 млрд дол., в тому числі 1 мільярд доларів США погашення єврооблігацій і 7,355 млн доларів США процентних платежів", - вказали у Мінфіні.

Деталі

Випуск ОЗДП під гарантію США номінальною сумою 1 млрд дол. було здійснено у 2016 році із процентною ставкою 1,471% на рік.

Це останній з трьох випусків єврооблігацій під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року, а другий – в травні 2020 року.

Коментар представника Мінфіну

"Ми вдячні нашим партнерам за суттєву підтримку державного бюджету та сприянню проведенню реформ в Україні. Наразі всі єврооблігації, випущені Україною під гарантію США протягом 2014-2016 років, погашено в повному обсязі. Ми сподіваємось на подальше продовження бюджетної підтримки з боку уряду США в майбутньому не тільки для успішного подолання наслідків коронавірусної інфекції, але і для підтримки реформ та відновлення сталого економічного зростання", - прокоментував урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.