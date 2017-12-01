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Украина должна открыть информацию о доклинических испытания лекарств - Ярынич

Украина должна открыть информацию о доклинических испытания лекарств - Ярынич

Киев  •  УНН

 • 72172 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Доступ пациентов и врачей к результатам доклинических испытаний медицинских препаратов - это общеевропейская практика. В Украине для рассекречивания этих данных надо принять соответствующий закон. Об этом в комментарии УНН сказал врач, народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Константин Ярынич.

"Я являюсь автором законопроекта (№4074 о доступе к результатам доклинических испытаний - ред.). Я выступил инициатором такого документа, потому что до того, как стать народным депутатом я возглавлял Кировоградский областной онкологический центр. У нас проводились клинические испытания, но даже мы, люди, которые проводят эти клинические испытания, не знаем результатов, так как они засекречены. Я думаю, что это не правильно, и не только я так думаю, а вся европейская мировая практика также. Эти результаты должны быть в открытом доступе", - сказал он.

По словам нардепа такая информация нужна в первую очередь для работы врачей.

"Я не хочу говорить, что на этом построены какие-то коррупционные составляющие, но в то же время, если мы можем сделать эту информацию публичной для всех, кто в этом заинтересован, в частности, для врачей, (потому что иногда есть сомнения или побочные действия, которые прописаны в инструкции, соответствуют действительности, или нет), то должны это сделать.

А если оно есть (коррупционная составляющая, - ред.), то мы уничтожим эту позорную практику", - добавил он.

Напомним, по словам Богомолец, в Украине могут свободно продаваться смертельно опасные лекарства.

Добавим, что регистрацией лекарств в Украине занимается Государственный экспертный центр МЗ. Возглавляет ГЭЦ пока Татьяна Думенко.

Ее заместителем работает Наталья Шолойко, которую КМУ накануне отказался назначать на должность госсекретаря МОЗ.

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