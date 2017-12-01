Україна повинна відкрити інформацію про доклінічні випробування ліків - Яриніч

“Я є автором законопроекту (№4074 про доступ до результатів доклінічних випробувань – ред.). Я виступив ініціатором такого документу, тому що до того, як стати народним депутатом я очолював Кіровоградський обласний онкологічний центр. У нас проводилися клінічні випробування, але навіть ми, люди, які проводять ці клінічні випробування, не знаємо результатів, тому що вони засекречені. Я думаю, що це не правильно, і не тільки я так думаю, а вся європейська світова практика також. Ці результати мають бути у відкритому доступі”, - сказав він.

За словами нардепа така інформація потрібна в першу чергу для роботи лікарів.

“Я не хочу говорити, що на цьому побудовані якісь корупційні складові, але в той же час, якщо ми можемо зробити цю інформацію публічною для всіх, хто в цьому зацікавлений, зокрема, для лікарів, (тому що іноді є сумніви чи побічні дії, які прописані у інструкції, відповідають дійсності, чи ні), то повинні це зробити.

А якщо воно є (корупційна складова, - ред.), то ми знищимо цю ганебну практику”, - додав він.

Нагадаємо, за словами О.Богомолець, в Україні можуть вільно продаватися смертельно небезпечні ліки.

Додамо, що реєстрацією ліків в Україні займається Державний експертний центр МОЗ. Очолює ДЕЦ наразі Тетяна Думенко.

Її заступником працює Наталія Шолойко, яку КМУ напередодні відмовився призначати на посаду держсекретаря МОЗ.