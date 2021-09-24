Украина вернулась на уровень в более чем 150 тысяч прививок от COVID-19 за сутки

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,3 миллиона человек. При этом в целом сделали уже почти 12 миллионов прививок. Из них за последние сутки - почти 154 тысячи, прирост на 6% по сравнению с предыдущим днем, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.