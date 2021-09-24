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Украина вернулась на уровень в более чем 150 тысяч прививок от COVID-19 за сутки

Украина вернулась на уровень в более чем 150 тысяч прививок от COVID-19 за сутки

Киев  •  УНН

 • 22038 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,3 миллиона человек. При этом в целом сделали уже почти 12 миллионов прививок. Из них за последние сутки - почти 154 тысячи, прирост на 6% по сравнению с предыдущим днем, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"153 628 людей вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 23 сентября 2021 года. Одну дозу получили 96 986 человек, полностью иммунизированы - 56 642 человека", - сообщили в Минздраве.

Детали

В течение суток работали: 993 мобильные бригады, 3057 пунктов прививки; 349 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу - 6 624 026 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 355 959 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 979 985 прививок.

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Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

По данным KSE, 20% взрослых украинцев, или каждый пятый взрослый, получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19, в Киеве - каждый третий взрослый. В остальных регионах менее каждого десятого вакцинировано полностью. Сейчас происходит уменьшение суточного количества прививок из-за завершения вакцинации второй дозой вакцины Moderna.

Однако, отмечают эксперты KSE, на сегодня страна наращивает темпы вакцинации первой дозой - за отчетную неделю это уже +22%. А уже со следующей недели они ожидают, что уровень вакцинации в Украине продолжит свой рост. При текущих темпах вакцинации имеющейся вакцины в Украине хватит до конца 2021 года.

Добавим, глава Минздрава Виктор Ляшко обещал "в летний период провести 10 миллионов прививок", а не от начала прививочной кампании, которая стартовала в конце февраля 2021 года.

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