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Украина попросила у Израиля военную помощь, но власти воздержались от такого шага

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украина рассчитывает на военную помощь от Израиля и участие в решении конфликта между Украиной и Россией. Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время визита с украинской делегацией МИД в Иерусалиме отметила на необходимости консолидации поддержки нашего государства со стороны Израиля, передает УНН.

Цитата

“Украинская делегация проинформировала израильских коллег о текущей ситуации вокруг украинских границ и наращивании военного присутствия РФ. Отмечалась необходимость консолидации поддержки нашего государства со стороны международных партнеров, в частности Израиля, для сдерживания Российской Федерации от новой волны агрессии", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что израильская сторона подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Однако, по сообщению израильских СМИ, правительство Израиля воздерживается от оказания Украине военной помощи. Как пояснил министр иностранных дел Яир Лапид, вопрос заключается в том, что Украина и Россия являются одними из стран, где начисляются самые большие еврейские диаспоры. Это является одной из основных причин воздержания от оказания военной поддержки.

"Это не значит, что мы свободны от моральных соображений. Мы осторожны не только из-за интересов Израиля, но и из-за интересов диаспоры. Россия и Украина являются домом для двух массивных еврейских общин”, - сообщил министр в эфире телеканала KAN.

Лапид также отметил, что согласно последним оценкам, в случае "приостановления" воздушного сообщения с Украиной, у Израиля останется очень мало времени для эвакуации своих граждан из этой страны.

Добавим

Как информировал УНН, премьер-министр Нафтали Беннетт хочет эвакуировать как можно больше израильтян из Украины до вторника на фоне растущих опасений российского вторжения. Там считают, что окно для эвакуации граждан из Украины быстро уменьшается и может быть полностью закрыто к утру среды (16 февраля).

В посольстве Израиля в Украине зарегистрировалось около 4500 израильтян, сообщило The Times of Israel Министерство иностранных дел страны. По оценкам министерства, в стране проживает от 10 до 15 тысяч израильтян.

По данным местных СМИ, администрация Байдена предупредила Израиль, что Россия может вторгнуться в Украину в течение нескольких дней.

На фоне этих опасений, как сообщается, израильские авиалинии начали увеличивать количество рейсов в Украину, чтобы помочь эвакуации. Израильские авиакомпании El Al, Israir и Arkia предлагают эвакуационные полеты.

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