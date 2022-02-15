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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Україна попросила в Ізраїля військову допомогу, але влада утрималася від такого кроку

Україна попросила в Ізраїля військову допомогу, але влада утрималася від такого кроку

Київ • УНН

 • 34415 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Україна розраховує на військову допомогу від Ізраїлю та участь у вирішенні конфлікту між Україною та Росією. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час візиту із українською делегацією МЗС в Єрусалимі наголосила на необхідності консолідації підтримки нашої держави зі сторони Ізраїлю, передає УНН.

Цитата

“Українська делегація поінформувала ізраїльських колег про поточну ситуацію навколо українських кордонів та нарощування військової присутності РФ. Наголошувалося на необхідності консолідації підтримки нашої держави зі сторони міжнародних партнерів, зокрема Ізраїлю, задля стримування Російської Федерації від нової хвилі агресії”, - йдеться у заяві МЗС.

У відомстві наголосили, що ізраїльська сторона підтвердила підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

Однак, за повідомленням ізраїльських ЗМІ, уряд Ізраїлю утримується від надання Україні військової допомоги. Як пояснив міністр закордонних справ Яїр Лапід, питання полягає в тому, що Україна та Росія є одними з країн, де нараховуються найбільші єврейські діаспори. Це є однією з основних причин утримання від надання військової підтримки.

"Це не означає, що ми вільні від моральних міркувань. Ми обережні не лише через інтереси Ізраїлю, а й через інтереси діаспори. Росія та Україна є домом для двох масивних єврейських громад”, - повідомив міністр в ефірі телеканалу KAN.

Лапід також зазначив, що згідно з останніми оцінками, у разі "призупинення" повітряного сполучення з Україною, в Ізраїлю залишиться дуже мало часу для евакуації своїх громадян із цієї країни.

Додамо

Як інформував УНН, прем'єр-міністр Нафталі Беннетт хоче евакуювати якнайбільше ізраїльтян з України до вівторка на тлі побоювань щодо російського вторгнення. Там вважають, що вікно для евакуації громадян з України швидко зменшується і може бути повністю закритим до ранку середи (16 лютого).

У посольстві Ізраїлю в Україні зареєструвалося майже 4500 ізраїльтян, повідомило The Times of Israel Міністерство закордонних справ країни. За оцінками міністерства, в країні проживає від 10 до 15 тисяч ізраїльтян.

За даними місцевих ЗМІ, адміністрація Байдена попередила Ізраїль, що Росія може вторгнутися в Україну протягом декількох днів.

На тлі цих побоювань, як повідомляється, ізраїльські авіалінії почали збільшувати кількість рейсів в Україну, щоб допомогти евакуації. Ізраїльські авіакомпанії El Al, Israir і Arkia пропонують евакуаційні польоти.

Українські Національні Новини

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