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Ізраїль поспішає евакуювати своїх громадян з України до вівторка, кількість рейсів із країни збільшено - ЗМІ

Ізраїль поспішає евакуювати своїх громадян з України до вівторка, кількість рейсів із країни збільшено - ЗМІ

Київ • УНН

 • 31178 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Нафталі Беннетт хоче евакуювати якомога більше ізраїльтян з України до вівторка на тлі зростаючих побоювань російського вторгнення. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Ізраїль вважає, що вікно для евакуації громадян з України швидко зменшується і може бути повністю закрито до ранку середи (16 лютого).

У посольстві Ізраїлю в Україні зареєструвалося близько 4500 ізраїльтян, повідомило The Times of Israel Міністерство закордонних справ країни. За оцінками міністерства, в країні проживає від 10 до 15 тисяч ізраїльтян.

За даними місцевих ЗМІ, адміністрація Байдена попередила Ізраїль, що Росія може вторгнутися в Україну протягом декількох днів.

На тлі цих побоювань, як повідомляється, ізраїльські авіалінії почали збільшувати кількість рейсів в Україну, щоб допомогти евакуації. Ізраїльські авіакомпанії El Al, Israir і Arkia пропонують евакуаційні польоти.

Міністр оборони Бені Ганц заявив у суботу, що доручив Армії оборони Ізраїлю підготуватися до можливості надання допомоги в евакуації ізраїльтян з України.

Джерела в Службі безпеки повідомили новинному сайту Walla, що цей сценарій вважається останнім варіантом, і цивільні авіалінії будуть кращим видом транспорту в операції з евакуації.

В офісі Ганца заявили, що будь-яка допомога ЦАХАЛа "буде залежати від сценаріїв і оцінок ситуації".

Повідомляється, що Беннет доручив міністрам уряду не висловлювати публічної думки про дії Росії і обмежити будь-які публічні коментарі евакуацією ізраїльтян з України.

Що було раніше

Як писав УНН, напередодні ЗМІ повідомили що Міністерство закордонних справ Ізраїлю 11 лютого вирішило евакуювати сім'ї Ізраїльських дипломатів з України через побоювання російського вторгнення і посилення напруги на кордоні.

Нагадаємо

10 лютого президент США Джо Байден закликав всіх американців, які залишаються в Україні, виїхати з країни на тлі російської загрози.

Після закликів США до своїх громадян швидше покинути Україну - низка країн наслідували їхній приклад і видали аналогічні заяви. Покинути країну закликала влада Великої Британії, Латвії, Естонії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Ізраїлю, Японії та Південної Кореї.

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