Украина улучшила результат в мировом рейтинге продажи оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В рейтинге крупнейших компаний, производящих вооружение, украинское госпредприятие "Укроборонпром" поднялось на 7 позиций в 2016 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют показатели, обнародованные в ежегодном рейтинге ста крупнейших военно-промышленных компаний мира Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), передает УНН со ссылкой на исследование.
В рейтинге крупнейших производителей вооружения, украинский "Укроборонпром" оказался на 77-м месте. В 2015 году он занимал 84-м место. Продажи компании за 2016 год, согласно данным исследования, составляли 1,06 млрд долларов (0,847 млрд долларов в 2015 году).
Согласно обнародованным данным, объем продаж оружия украинской компании выросли на 25,1% в 2016 году. Отмечается, что рост продаж вызвал высокий спрос на месте через текущий конфликт на востоке Украины, поглощение компанией производителя авиационнои техники Антонов в 2016 году, и экспорт оружия.
Напомним, впервые с 2010 года зафиксировано увеличение объема продаж вооружений. Американские компании увеличивают (на 4,0%) свою долю в общем объеме продаж оружия в 2016 году, также зафиксирован рост (на 3,8%) продаж вооружений российскими компаниями, однако темп увеличения объема продаж последних замедляется.