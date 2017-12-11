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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9113 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 21974 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100405 просмотра

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10 марта, 18:32 • 110148 просмотра

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10 марта, 15:15 • 130681 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106562 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Украина улучшила результат в мировом рейтинге продажи оружия

Украина улучшила результат в мировом рейтинге продажи оружия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. В рейтинге крупнейших компаний, производящих вооружение, украинское госпредприятие "Укроборонпром" поднялось на 7 позиций в 2016 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют показатели, обнародованные в ежегодном рейтинге ста крупнейших военно-промышленных компаний мира Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), передает УНН со ссылкой на исследование.

В рейтинге крупнейших производителей вооружения, украинский "Укроборонпром" оказался на 77-м месте. В 2015 году он занимал 84-м место. Продажи компании за 2016 год, согласно данным исследования, составляли 1,06 млрд долларов (0,847 млрд долларов в 2015 году).

Согласно обнародованным данным, объем продаж оружия украинской компании выросли на 25,1% в 2016 году. Отмечается, что рост продаж вызвал высокий спрос на месте через текущий конфликт на востоке Украины, поглощение компанией производителя авиационнои техники Антонов в 2016 году, и экспорт оружия.

Напомним, впервые с 2010 года зафиксировано увеличение объема продаж вооружений. Американские компании увеличивают (на 4,0%) свою долю в общем объеме продаж оружия в 2016 году, также зафиксирован рост (на 3,8%) продаж вооружений российскими компаниями, однако темп увеличения объема продаж последних замедляется.

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