Україна покращила результат у світовому рейтингу продажу зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У рейтингу найбільших компаній, що виробляють озброєння, українське держпідприємство "Укроборонпром" піднялось на 7 позицій в 2016 році порівняно з попереднім роком. Про це свідчать показники, оприлюднені в щорічному рейтингу ста найбільших військово-промислових компаній світу Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем світу (SIPRI), передає УНН з посиланням на дослідження.
У рейтингу найбільших виробників озброєння, український "Укроборонпром" опинився на 77-му місці. У 2015 році він займав 84-е місце. Продажі компанії за 2016 рік, згідно з даними дослідження, становили 1,06 млрд доларів (0,847 млрд доларів в 2015 році).
Відповідно до оприлюднених даних, об’єм продажів зброї української компанії зросли на 25,1% в 2016 році. Зазначається, що ріст продажів спричинив високий попит на місці через поточний конфлікт на сході України, поглинання компанією виробника авіаціонної техніки Антонов в 2016 році, і експорт зброї.
Нагадаємо, вперше з 2010 року зафіксовано збільшення обсягу продажів озброєнь. Американські компанії збільшують (на 4,0%) свою частку в загальному обсязі продажів зброї в 2016 році, також зафіксовано зростання (на 3,8%) продажів озброєнь російськими компаніями, однак темп збільшення обсягу продажів останніх сповільнюється.