Україна покращила результат у світовому рейтингу продажу зброї

У рейтингу найбільших виробників озброєння, український "Укроборонпром" опинився на 77-му місці. У 2015 році він займав 84-е місце. Продажі компанії за 2016 рік, згідно з даними дослідження, становили 1,06 млрд доларів (0,847 млрд доларів в 2015 році).

Відповідно до оприлюднених даних, об’єм продажів зброї української компанії зросли на 25,1% в 2016 році. Зазначається, що ріст продажів спричинив високий попит на місці через поточний конфлікт на сході України, поглинання компанією виробника авіаціонної техніки Антонов в 2016 році, і експорт зброї.

Нагадаємо, вперше з 2010 року зафіксовано збільшення обсягу продажів озброєнь. Американські компанії збільшують (на 4,0%) свою частку в загальному обсязі продажів зброї в 2016 році, також зафіксовано зростання (на 3,8%) продажів озброєнь російськими компаніями, однак темп збільшення обсягу продажів останніх сповільнюється.