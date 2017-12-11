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Україна покращила результат у світовому рейтингу продажу зброї

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У рейтингу найбільших компаній, що виробляють озброєння, українське держпідприємство "Укроборонпром" піднялось на 7 позицій в 2016 році порівняно з попереднім роком. Про це свідчать показники, оприлюднені в щорічному рейтингу ста найбільших військово-промислових компаній світу Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем світу (SIPRI), передає УНН з посиланням на дослідження.

У рейтингу найбільших виробників озброєння, український "Укроборонпром" опинився на 77-му місці. У 2015 році він займав 84-е місце. Продажі компанії за 2016 рік, згідно з даними дослідження, становили 1,06 млрд доларів (0,847 млрд доларів в 2015 році).

Відповідно до оприлюднених даних, об’єм продажів зброї української компанії зросли на 25,1% в 2016 році. Зазначається, що ріст продажів спричинив високий попит на місці через поточний конфлікт на сході України, поглинання компанією виробника авіаціонної техніки Антонов в 2016 році, і експорт зброї.

Нагадаємо, вперше з 2010 року зафіксовано збільшення обсягу продажів озброєнь. Американські компанії збільшують (на 4,0%) свою частку в загальному обсязі продажів зброї в 2016 році, також зафіксовано зростання (на 3,8%) продажів озброєнь російськими компаніями, однак темп збільшення обсягу продажів останніх сповільнюється.

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