Украина начала "выпивать" втрое больше иностранного вина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. За последние 5 лет Украина нарастила импорт вина виноградного в 3 раза. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в январе-мае этого года Украина импортировала вина на 54,8 млн долларов, тогда как в январе-мае 2015 года - на 17,9 млн долларов.
При этом, экспорт вина Украиной упал - в 3 раза.
За 5 месяцев этого года Украина экспортировала вина на 5,4 млн долларов, а за 5 месяцев 2015 года - на 15 млн долларов.
Больше всего украинского вина в этом году было экспортировано в Румынию - на 805 тыс. долларов. Далее идет Германия (739 тыс. долларов) и Беларусь (605 тыс. долларов).
Вместе с тем, данные Госкомстата свидетельствуют, что украинские потребители гораздо чаще покупают вина отечественного производства, чем иностранного.
А среди наиболее популярных вин в Украине ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2% ) и "Micado" (57,2%).
Напомним, эксперты украинского винного и коньячного бренда Koktebel дали профессиональные советы, как правильно хранить вино.