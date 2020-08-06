Украина начала "выпивать" втрое больше иностранного вина

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87772 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102680 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127969 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107981 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128250 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101438 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102222 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104076 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101967 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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Украина начала "выпивать" втрое больше иностранного вина

Украина начала "выпивать" втрое больше иностранного вина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. За последние 5 лет Украина нарастила импорт вина виноградного в 3 раза. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в январе-мае этого года Украина импортировала вина на 54,8 млн долларов, тогда как в январе-мае 2015 года - на 17,9 млн долларов.

При этом, экспорт вина Украиной упал - в 3 раза.

За 5 месяцев этого года Украина экспортировала вина на 5,4 млн долларов, а за 5 месяцев 2015 года - на 15 млн долларов.

Больше всего украинского вина в этом году было экспортировано в Румынию - на 805 тыс. долларов. Далее идет Германия (739 тыс. долларов) и Беларусь (605 тыс. долларов).

Вместе с тем, данные Госкомстата свидетельствуют, что украинские потребители гораздо чаще покупают вина отечественного производства, чем иностранного.

А среди наиболее популярных вин в Украине ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2% ) и "Micado" (57,2%).

Напомним, эксперты украинского винного и коньячного бренда Koktebel дали профессиональные советы, как правильно хранить вино.

Украинские Национальные Новости

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