Україна почала "випивати" утричі більше іноземного вина
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. За останні 5 років Україна наростила імпорт вина виноградного у 3 рази. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у січні-травні цього року Україна імпортувала вина на 54,8 млн доларів, тоді як у січні-травні 2015 року – на 17,9 млн доларів.
При цьому, експорт вина Україною впав – у 3 рази.
За 5 місяців цього року Україна експортувала вина на 5,4 млн доларів, а за 5 місяців 2015 року – на 15 млн доларів.
Найбільше українського вина цьогоріч було експортовано до Румунії - на 805 тис. доларів. Далі йде Німеччина (739 тис. доларів) і Білорусь (605 тис. доларів).
Разом з тим, дані Держстату засвідчують, що українські споживачі набагато частіше купують вина вітчизняного виробництва, аніж іноземного.
А серед найбільш популярних вин в Україні: ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) і "Micado" (57,2%).
Нагадаємо, експерти українського винного і коньячного бренду Koktebel дали професійні поради, як правильно зберігати вино.