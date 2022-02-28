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15 марта, 19:03 • 78431 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119541 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112415 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106983 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94040 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92707 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81275 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Украина будет платить военным по 100 тысяч гривен в месяц - постановление Кабмина

Украина будет платить военным по 100 тысяч гривен в месяц - постановление Кабмина

Киев • УНН

 • 213063 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украина будет платить военнослужащим по 100 тысяч гривен в месяц. Соответствующее решение принято сегодня Кабинетом Министров Украины во исполнение Указов Президента, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Следовательно, в условиях военного положения военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в расчете на месяц.

Военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Семьям наших военнослужащих, погибших в этой войне, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 15 млн грн, которое распределяется равными долями на всех получателей.

"Об этом вчера сказал Президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня решение выполнено Кабинетом министров. И я хочу повторить слова Президента: это делается не для того, чтобы нам сказали “спасибо". Это делается, чтобы наши защитники и защитницы знали, что страна им благодарна. Государство должно достойно платить за эту важную работу. Кроме того, мы продолжаем делать все для усиления нашей обороноспособности на международном уровне! Спасибо за поддержку всем странам-партнерам! Слава Украине!" - добавил министр обороны Украины Резников Алексей.

Ранее

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что украинские военные, которые держат оружие и защищают Украину от российских оккупантов, будут получать 100 тысяч гривен каждого месяца пока не закончится война.

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