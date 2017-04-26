Украина поднялась на пять позиций в рейтинге свободы прессы

Показатели организация рассчитывает на основе ряда параметров, в частности разнообразия медиа и их независимости, условий работы журналистов и самоцензуры, правовой защиты и институциональной прозрачности.

Как пояснила пресс-секретарь "Репортеров без границ" Ульрике Груска, улучшение позиций Украины объясняется в частности уменьшением насилия против журналистов.

Организация также заявила о сужении свободы прессы в ряде демократических стран, в частности в США, которые потеряли две позиции и оказались на 43-м месте. Причиной называется учащение расследований против инвестигативних журналистов и обличителей, как и задержаний представителей СМИ во время освещения акций протеста.

Польша во время правления правоконсерваторов потеряла семь позиций и заняла 54-е место, в частности из-зи усиления контроля власти за общественным вещателем. Также ухудшилась ситуация со свободой прессы в Великобритании (40-е место), Нидерландах (5-е) и Канаде (22-е).

Россия осталась на 148-м месте из-за подавления оппозиционных СМИ, Турция с жесткими мерами после неудачного путча потеряла четыре позиции и заняла 155-е место, отмечают в организации.

Во главе же рейтинге оказались Норвегия и Швеция, которые улучшили свои результаты благодаря либеральному доступу к публичной информации и законодательству, которое защищает источники журналистов.

Напомним, "Репортеры без границ" в декабре прошлого года заявили, что ситуация в мире со свободой слова ухудшилась.