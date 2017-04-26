Україна піднялася на п'ять позицій у рейтингу свободи преси
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У рейтингу свободи преси за версією міжнародної організації "Репортери без кордонів" Україна посіла 102-е місце, піднявшись на п'ять позицій порівняно з результатами 2016 року, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Показники організація розраховує на основі низки параметрів, зокрема різноманітності медіа та їхньої незалежності, умов роботи журналістів та самоцензури, правового захисту та інституційної прозорості.
Як пояснила речниця "Репортерів без кордонів" Ульріке Груска, покращення позицій України пояснюється зокрема зменшенням насильства проти журналістів.
Організація також заявила про звуження свободи преси у низці демократичних країн, зокрема у США, які втратили дві позиції та опинилися на 43-му місці. Причиною називається почастішання розслідувань проти інвестигативних журналістів та викривачів, як і затримань представників ЗМІ під час висвітлення акцій протесту.
Польща за правління правоконсерваторів втратила сім позицій та зайняла 54-у сходинку, зокрема через посилення контролю влади за суспільним мовником. Також погіршилася ситуація із свободою преси у Великій Британії (40-е місце), Нідерландах (5-е) та Канаді (22-е).
Росія залишилася на 148-му місці через придушення опозиційних ЗМІ, Туреччина із жорсткими заходами після невдалого путчу втратила чотири позиції та посіла 155-е місце, зазначають в організації.
На чолі ж рейтингу опинилися Норвегія і Швеція, які покращили свої результати завдяки ліберальному доступу до публічної інформації та законодавству, яке захищає джерела журналістів.
Нагадаємо, "Репортери без кордонів" у грудні минулого року заявили, що ситуація у світі зі свободою слова погіршилась.