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Украина во время аннексии Крыма ежедневно получала сообщения о наступлении РФ - Аваков

Украина во время аннексии Крыма ежедневно получала сообщения о наступлении РФ - Аваков

Киев  •  УНН

 • 10182 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Украинская власть во время аннексии Крыма каждый день получала сообщения о полномасштабном наступлении Российской Федерации. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в фильме "Украина. 100 дней над пропастью", передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Каждую ночь нам рассказывали, что вертолетная группа вылетела из Белоруссии, или России и уже направляется к нашим границам. И несколько раз наши ребята фиксировали прилет этих групп к границам. А в последний момент они разворачивались и летели назад", - сказал А.Аваков.

По его словам, тогда складывалось такое впечатление, что Путин специально провоцирует украинских силовиков.

"Выбор Крыма - это был выбор между полномасштабной интервенцией и нет. То есть у нас было полное ощущение, что Путин нас в том числе провоцировал. Если бы остатками армии, 5 тысячами мобилизованных людей, полком какого-то "Ягуара" бросились бы тогда на перевал, нас бы военная машина снесла бы", - сказал А.Аваков.

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Он отметил, что тогда в Украине отсутствовали ресурсы для защиты своей территории.

"Если условно взять фантасмагорический сценарий: что вертолетный десант высадился бы на крышу Кабмина или Верховной Рады, - а как защититься? И тогда, например, в аэропортах, в Жулянах, в Борисполе, мы несколько раз перекрывали взлетную полосу, просто ставили БТРы в ряд... То есть, были такие немного истерические варианты, потому что не было других вариантов реагирования", - рассказал министр внутренних дел.

Кроме того, он рассказал, что на освобождение Харьковской областной государственной администрации в 2014 году от сепаратистов понадобилось лишь 17 минут.

"Мы решились на штурм. Мы не могли представить, как это - стрелять в людей. Мы еще не могли отойти от страшных смертей на Майдане. На весь штурм понадобилось 17 минут. Задержали 74 человек. Это также было беспрецедентно", - отметил он.

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