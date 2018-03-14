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Україна під час анексії Криму щодня отримувала повідомлення про наступ РФ - Аваков

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Українська влада під час анексії Криму кожного дня отримувала повідомлення про повномасштабний наступ Російської Федерації. Про це сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у фільмі "Україна. 100 днів над прірвою", передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

"Кожну ніч нам розповідали, що вертолітна група вилетіла з Білорусії, або Росії і вже прямує до наших кордонів. І декілька разів наші хлопці фіксували приліт цих груп до кордонів. А в останній момент вони розверталися і летіли назад", – сказав А.Аваков.

За його словами, тоді складалося таке враження, що Путін спеціально провокує українських силовиків.

"Вибір Криму – це був вибір між повномасштабною інтервенцією і ні. Тобто у нас було повне відчуття, що Путін нас в тому числі провокував. Якби залишками армії, 5 тисячами мобілізованих людей, полком якогось "Ягуара" кинулися б тоді на перевал, нас би військова машина знесла б", – сказав А.Аваков.

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Він наголосив, що тоді в України були відсутні ресурси для захисту своєї території.

"Якщо умовно взяти фантасмагоричний сценарій: що вертолітний десант висадився б на дах Кабміну або Верховної Ради, – а як захиститися? І тоді, наприклад, в аеропортах, у Жулянах, у Борисполі, ми кілька разів перекривали злітну смугу, просто ставили БТРи в ряд... Тобто, були такі трохи істеричні варіанти, тому що не було інших варіантів реагування", – розповів міністр внутрішніх справ.

Крім того, він розповів, що на звільнення Харківської обласної державної адміністрації у 2014 році від сепаратистів знадобилося лише 17 хвилин.

"Ми наважилися на штурм. Ми не могли уявити, як це – стріляти в людей. Ми ще не могли відійти від страшних смертей на Майдані. На весь штурм знадобилось 17 хвилин. Затримали 74 осіб. Це також було безпрецедентно", – зазначив він.

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