Украина получит от Венгрии до 50 млн евро для развития инфраструктуры на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Украина получит от Венгрии до 50 млн евро на развитие пограничной дорожной инфраструктуры на украинско-венгерской государственной границе. Соответствующий законопроект поддержали 243 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Соглашение предусматривает, что сумма кредитных средств составит до 50 млн евро, срок кредитования - 18,5 лет.
Отмечается, что отсрочка платежа по кредиту и процентам за пользование - 1,5 года, проценты за пользование кредитом - 0%. При этом, согласно условиям соглашения, стоимость товаров, работ и услуг происхождением из Венгрии в рамках контракта составляет не менее 50% стоимости контракта.
Также депутаты внесли изменения в бюджет в связи с ратификацией соглашения.
Как сообщал УНН, Верховная Рада ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Королевства Норвегия о техническом и финансовом сотрудничестве .