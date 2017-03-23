Украина получит от Венгрии до 50 млн евро для развития инфраструктуры на границе

Соглашение предусматривает, что сумма кредитных средств составит до 50 млн евро, срок кредитования - 18,5 лет.

Отмечается, что отсрочка платежа по кредиту и процентам за пользование - 1,5 года, проценты за пользование кредитом - 0%. При этом, согласно условиям соглашения, стоимость товаров, работ и услуг происхождением из Венгрии в рамках контракта составляет не менее 50% стоимости контракта.

Также депутаты внесли изменения в бюджет в связи с ратификацией соглашения.

Как сообщал УНН, Верховная Рада ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Королевства Норвегия о техническом и финансовом сотрудничестве .