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Україна отримає від Угорщини до 50 млн євро для розбудови інфраструктури на кордоні

Україна отримає від Угорщини до 50 млн євро для розбудови інфраструктури на кордоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Україна отримає від Угорщини до 50 мільйонів євро на розбудову прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні. Відповідний законопроект підтримали 243 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Угода передбачає, що сума кредитних коштів становитиме до 50 млн євро, термін кредитування – 18,5 років.

Зазначається, що відстрочка платежу за кредитом та процентами за користування – 1,5 року, відсотки за користування кредитом – 0%. При цьому, згідно з умовами угоди, вартість товарів, робіт і послуг походженням з Угорщини в рамках контракту становить не менше 50% вартості контракту.

Також депутати внесли зміни до бюджету у зв’язку з ратифікацією угоди.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво.

Українські Національні Новини

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