Украина получила 160 млн убытков из-за преступлений в бюджетной сфере

“Мы будем резко реагировать на все нарушения законодательства, особенно в бюджетной сфере — они стоят очень дорого для нашего государства, тем более в такой экономически и эпидемически сложный период. Поэтому растраты, присвоения, злоупотребления и небрежность с государственными деньгами, схемы с бюджетом, таможенными платежами или налогами — то, за что надо жестко “бить по рукам”, — отметила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Отмечается, что в совершении 192 таких уголовных правонарушений лицам сообщено о подозрении, в суд с обвинительными актами направлено 595 уголовных правонарушений.

“Установлено 160 млн грн убытков, из которых уже возмещено 7 млн гривен. С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на 74,2 млн грн и заявлено исков более чем 79 млн грн”, — добавляется в сообщении.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении заместителя гендиректора киностудии имени Александра Довженко, незаконно сдавшего в аренду общежитие и нанес ущерб более чем 4,3 млн грн.