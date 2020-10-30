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Украина получила 160 млн убытков из-за преступлений в бюджетной сфере

Украина получила 160 млн убытков из-за преступлений в бюджетной сфере

Киев  •  УНН

 • 13427 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Украине установлено 160 млн грн убытков за преступления в бюджетной сфере, а именно: растраты, присвоения, злоупотребления и небрежность с государственными деньгами, схемы с бюджетом, таможенными платежами или налогами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

“Мы будем резко реагировать на все нарушения законодательства, особенно в бюджетной сфере — они стоят очень дорого для нашего государства, тем более в такой экономически и эпидемически сложный период. Поэтому растраты, присвоения, злоупотребления и небрежность с государственными деньгами, схемы с бюджетом, таможенными платежами или налогами — то, за что надо жестко “бить по рукам”, — отметила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Отмечается, что в совершении 192 таких уголовных правонарушений лицам сообщено о подозрении, в суд с обвинительными актами направлено 595 уголовных правонарушений.

“Установлено 160 млн грн убытков, из которых уже возмещено 7 млн гривен. С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на 74,2 млн грн и заявлено исков более чем 79 млн грн”, — добавляется в сообщении.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении заместителя гендиректора киностудии имени Александра Довженко, незаконно сдавшего в аренду общежитие и нанес ущерб более чем 4,3 млн грн.

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