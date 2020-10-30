Україна отримала 160 млн збитків через злочини у бюджетній сфері

“Ми маємо різко реагувати на всі порушення законодавства, особливо у бюджетній сфері — вони коштують дуже дорого для нашої держави, тим більше в такий економічно і епідемічно складний період. Тому розтрати, привласнення, зловживання і недбалість з державними грішми, схеми з бюджетом, митними платежами чи податками — те, за що треба жорстко “бити по руках”, — зазначила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Зазначається, що у вчиненні 192 таких кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозру, до суду з обвинувальними актами скеровано 595 кримінальних правопорушень.

“Установлено 160 млн грн збитків, із яких вже відшкодовано 7 млн гривень. З метою забезпечення відшкодування спричиненої шкоди накладено арештів на 74,2 млн грн та заявлено позовів на понад 79 млн грн”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт відносно заступника гендиректора кіностудії імені Олександра Довженка, який незаконно здав в оренду гуртожиток і завдав збитків на понад 4,3 млн грн.