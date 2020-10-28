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Працівника кіностудії імені Довженка судитимуть за махінації з житлом на понад 4,3 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно заступника гендиректора кіностудії імені Олександра Довженка, який незаконно здав в оренду гуртожиток і завдав збитків на понад 4,3 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника гендиректора ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" за фактом службової недбалості, що спричинила збитки державі у сумі 4,3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, у 2018 році обвинувачений обіймав посаду т.в. обов’язки генерального директора ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка". Він уклав з ТОВ договір оренди і передав у користування житлові приміщення готелю-гуртожитку начебто для проживання професійних творчих працівників. При цьому розмір орендної плати з Фондом держмайна України не погоджувався, а орендну ставку визначено в розмірі 3,0 % з коефіцієнтом 0,7, всупереч методики розрахунку, затвердженої урядом.

"Мета використання переданого в оренду приміщення не відповідала дійсності, а фактично орендар використовував цей об’єкт як готель та мав сплачувати значно більший розмір орендної плати. Внаслідок вказаних дій державним інтересам заподіяно тяжкі наслідки через недоотримання коштів від здачі в оренду приміщень у сумі понад 4,3 млн грн, що підтверджується висновками судово-економічної експертизи. Дії посадовця кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 КК України", - йдеться у повідомленні.

З метою забезпечення відшкодування завданої шкоди на майно обвинуваченого накладено арешт.

Нагадаємо, у Києві чоловік підозрюється у шахрайському привласненні квартири у Голосіївському районі.

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