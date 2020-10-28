Работника киностудии имени Довженко будут судить за махинации с жильем на более 4,3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении заместителя гендиректора киностудии имени Александра Довженко, который незаконно сдал в аренду общежитие и нанес ущерб на более чем 4,3 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"Киевской местной прокуратурой № 10 направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя гендиректора ГП "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" по факту служебной халатности, повлекшей ущерб государству в сумме 4,3 млн грн", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2018 году обвиняемый занимал должность временно и.о. обязанности генерального директора ГП "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко". Он заключил с ООО договор аренды и передал в пользование жилые помещения отеля-общежития якобы для проживания профессиональных творческих работников. При этом размер арендной платы с Фондом госимущества Украины не соглашался, а арендная ставка определена в размере 3,0% с коэффициентом 0,7, вопреки методики расчета, утвержденной правительством.
"Цель использования переданного в аренду помещения не соответствовала действительности, а фактически арендатор использовал этот объект как отель и должен был платить значительно больший размер арендной платы. В результате указанных действий государственным интересам причинены тяжкие последствия из-за недополучения средств от сдачи в аренду помещений в сумме более 4,3 млн грн, что подтверждается выводами судебно-экономической экспертизы. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины", - говорится в сообщении.
С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.
Напомним, в Киеве мужчина подозревается в мошенническом присвоении квартиры в Голосеевском районе.