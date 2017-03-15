Украина официально заявила об открытии янтарного рынка

ukru
12:58 • 31289 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 103750 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 101559 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 112677 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 125309 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 137796 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 143415 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 131938 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121943 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107100 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 117356 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 122636 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 126837 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 124278 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 106365 просмотра
публикации
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 103767 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 153597 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 188324 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 196115 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 191582 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 129475 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 138152 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 143616 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 142636 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 146364 просмотра
Актуальное
Украина официально заявила об открытии янтарного рынка

Украина официально заявила об открытии янтарного рынка

Киев • УНН

 • 17917 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Украина на международном уровне заявила об открытии янтарного рынка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственной службы геологии и недр Украины.

Как сообщили в пресс-службе, в рамках XIV International Baltic Jewellery Show "Amber Trip 2017" в Вильнюсе Государственная служба геологии и недр обсудила перспективы развития янтарной отрасли в Украине.

" ...Речь шла о проблемах незаконной добычи солнечного камня, создании ассоциации легальных участников янтарного рынка и образовании постоянно действующей биржи украинского янтаря", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Госгеонедра во время International Baltic Jewellery Show "Amber Trip 2017" на международном уровне впервые заявили об открытии рынка янтаря.

"Надеемся, что европейские партнеры будут работать исключительно с легальными украинскими компаниями. Сейчас проблема янтаря в Украине и его законной добычи является нерешенной. Выход из этой ситуации Госгеонедра видят в сотрудничестве трех сторон: государства, бизнеса и местного населения. То есть государство выполняет функцию регулятора, бизнес - это финансовые ресурсы, культура недропользования, передовые технологии, безопасность. Поэтому местное население получает рабочие места, легальную заработную плату и безопасные условия труда", - отметила на выставке советник по юридическим вопросам главы Госгеонедр Ирина Супрун.

В Госгеонедрах также добавили, что поддерживают желание представителей украинского бизнеса, которые работают законно в янтарной отрасли, объединиться в янтарную ассоциацию Украины. Как пояснили в службе, идея заключается в том, "чтобы объединить всех участников рынка янтаря, работающих в правовом поле: разведка, добыча, переработка, торговля. Ведь европейские партнеры на международной выставке "Amber Trip" заявили, что заинтересованы в легальном сотрудничестве и предлагают продвигать бренд украинского янтаря на Запад".

"Украина имеет шанс стать площадкой инвестиций в янтарную отрасль. Если компания работает легально и имеет специальное разрешение на добычу янтаря, то она может оформлять все разрешительные документы на таможне и экспортировать его", - отметила советник по юридическим вопросам главы Госгеонедр И.Супрун.

Напомним, в апреле 2016 года в Украине был создан оперативный штаб для решения "янтарного вопроса".

Кроме того, в апреле 2016 г. призвали созвать расширенное заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы начать наработки комплексного плана борьбы с контрабандой янтаря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы