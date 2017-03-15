Украина официально заявила об открытии янтарного рынка

Как сообщили в пресс-службе, в рамках XIV International Baltic Jewellery Show "Amber Trip 2017" в Вильнюсе Государственная служба геологии и недр обсудила перспективы развития янтарной отрасли в Украине.

" ...Речь шла о проблемах незаконной добычи солнечного камня, создании ассоциации легальных участников янтарного рынка и образовании постоянно действующей биржи украинского янтаря", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Госгеонедра во время International Baltic Jewellery Show "Amber Trip 2017" на международном уровне впервые заявили об открытии рынка янтаря.

"Надеемся, что европейские партнеры будут работать исключительно с легальными украинскими компаниями. Сейчас проблема янтаря в Украине и его законной добычи является нерешенной. Выход из этой ситуации Госгеонедра видят в сотрудничестве трех сторон: государства, бизнеса и местного населения. То есть государство выполняет функцию регулятора, бизнес - это финансовые ресурсы, культура недропользования, передовые технологии, безопасность. Поэтому местное население получает рабочие места, легальную заработную плату и безопасные условия труда", - отметила на выставке советник по юридическим вопросам главы Госгеонедр Ирина Супрун.

В Госгеонедрах также добавили, что поддерживают желание представителей украинского бизнеса, которые работают законно в янтарной отрасли, объединиться в янтарную ассоциацию Украины. Как пояснили в службе, идея заключается в том, "чтобы объединить всех участников рынка янтаря, работающих в правовом поле: разведка, добыча, переработка, торговля. Ведь европейские партнеры на международной выставке "Amber Trip" заявили, что заинтересованы в легальном сотрудничестве и предлагают продвигать бренд украинского янтаря на Запад".

"Украина имеет шанс стать площадкой инвестиций в янтарную отрасль. Если компания работает легально и имеет специальное разрешение на добычу янтаря, то она может оформлять все разрешительные документы на таможне и экспортировать его", - отметила советник по юридическим вопросам главы Госгеонедр И.Супрун.

Напомним, в апреле 2016 года в Украине был создан оперативный штаб для решения "янтарного вопроса".

Кроме того, в апреле 2016 г. призвали созвать расширенное заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы начать наработки комплексного плана борьбы с контрабандой янтаря.