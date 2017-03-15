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Україна офіційно заявила про відкриття бурштинового ринку

Україна офіційно заявила про відкриття бурштинового ринку

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Україна на міжнародному рівні заявила про відкриття бурштинового ринку. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної служби геології та надр України.

Як повідомили у прес-службі, у рамках XIV International Baltic Jewellery Show “Amber Trip 2017” у Вільнюсі Державна служба геології та надр обговорила перспективи розвитку бурштинової галузі в Україні.

“...йшлося про проблеми незаконного видобутку сонячного каменю, створення асоціації легальних учасників бурштинового ринку та утворення постійно діючою біржі українського бурштину”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що Держгеонадра під час International Baltic Jewellery Show “Amber Trip 2017” на міжнародному рівні вперше заявила про відкриття ринку бурштину.

“Сподіваємося, що європейські партнери будуть працювати виключно з легальними українськими компаніями. Наразі проблема бурштину в Україні і його законного видобутку є невирішеною. Вихід з цієї ситуації Держгеонадра бачить у співпраці трьох сторін: держави, бізнесу та місцевого населення. Тобто держава виконує функцію регулятора, бізнес — це фінансові ресурси, культура надрокористування, передові технології, безпека. Відтак місцеве населення отримує робочі місця, легальну заробітну плату та безпечні умови праці”, — зазначила на виставці радник з юридичних питань голови Держгеонадр Ірина Супрун.

У Держгеонадра також додали, що підтримують бажання представників українського бізнесу, які працюють законно в бурштиновій галузі, об’єднатися в бурштинову асоціацію України. Як пояснили у службі, ідея полягає в тому, “щоб об’єднати усіх учасників ринку бурштину, що працюють в правовому полі: розвідка, видобування, переробка, торгівля. Адже, європейські партнери міжнародній виставці „Amber Trip“ заявили, що зацікавлені в легальній співпраці та пропонують просувати бренд українського бурштину на Захід”.

“Україна має шанс стати майданчиком інвестицій в бурштинову галузь. Якщо компанія працює легально та має спецдозвіл на видобуток бурштину, то вона може оформлювати всі дозвільні документи на митниці та експортувати його”, — зазначила радник з юридичних питань голови Держгеонадр І.Супрун.

Нагадаємо, у квітні 2016 року в Україні було створено оперативний штаб для вирішення “бурштинового питання”.

Крім того, у квітні 2016 року закликали скликати розширене засідання Ради національної безпеки і оборони, щоб почати напрацювання комплексного плану боротьби із контрабандою бурштину.

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