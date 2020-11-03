"Украина никогда и никуда не поставляла фосфорных бомб": Зеленский ответил на обвинения армянского кинорежиссера

"Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Да? Но... Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячо, и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то "геополитически порешать"..." - написал Зеленский.

По его словам, такие вбросы появляются не впервые.

"Сначала так лгали об Украине и войне на Донбассе. Затем так лгали об Украине и войне в Сирии. Теперь это появилось в контексте войны в Нагорном Карабахе. И все делают одни и те же люди. Неужели ты не понимаешь, зачем это делают? Поэтому, прежде чем говорить что-то об Украине, нужно правдиво ответить самому себе на простой вопрос: кому выгодно врать о войнах и об Украине?" - сказал Зеленский.

Президент отметил, что ему очень жаль, что Сарик, которому он открыл дверь своего дома и прекрасно знает его внутренний мир и ценности, так легко повелся на чужую пропаганду.

"Можно же было спросить у меня лично? Или нет? А вообще правду можно понять, просто критически оценив информацию в медийном пространстве, учитывая, сколько фейковых вбросов было за последние годы. Поэтому очень коротко позволю себе выделить аксиоматическое", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что, во-первых, Украина выступает против любых кровавых конфликтов.

"Мы не поддерживаем эскалации. И не подкармливаем противостояния. Просто потому, что сами переживаем уже седьмой год очень жестокую войну. И это другой эмоциональный фон. Мы категорически против войн и против провокаций на военную тематику. Подтверждением этого является наше стремление к миру. Во-вторых, нам прекрасно известно, кто и почему вбрасывает подобную "информацию". У нас уже есть иммунитет ко всему этому. Есть он и у Европы. А вам нужно как можно быстрее его сформировать. Потому что это как ковид - очень коварный враг, не знающий границ. Поэтому чаще мойте руки после контактов с известной пропагандой", - отметил Зеленский.

В-третьих, убежден Президент, что задача всех художников, всех деятелей культуры - помогать деэскалации, тушить агрессивные эмоции, не усугублять противоречия и тем более не распространять фейки. "Когда говорят художники, должны замолчать пушки. Так?" - написал Зеленский.

В-четвертых, по его словам, в Украине проживает большая армянская община, которая является органической частью украинского общества.

"Для нас это очень важно. И все же у меня есть к тебе, Сарик, один вопрос, который именно сейчас можно поставить. Вопрос непростой. Потому что это о ценностях, о человеческой нормальности, об искренности. Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети? Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и в твой дом. Для меня лично все четко и просто: я за справедливый мир. И Украина точно не поддерживает какие-либо поставки оружия кому-либо. В отличие от другой известной страны, которая как раз и поставляет оружие всем. Потому войны для нее - это хлеб и кровь. Мораль не может быть двойной - для себя и для других. Подумай об этом", - обратился Зеленский к Сарику.

Кроме того, Зеленский отметил, что его сына "не зовут Марком".

Отметим, что армянский кинорежиссер Сарик Андреасян заявил о смерти армянских детей, намекнув на то, что Киев продал фосфорные бомбы во время войны в Нагорном Карабахе.

Напомним, после трех соглашений о перемирии в Карабахе, сорванных в течение одного месяца, в Женеве 30 октября должны начаться новые консультации с целью разрешения конфликта. Ожидается, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян встретятся с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США). Ранее встреча была запланирована на 29 октября.