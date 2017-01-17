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Украина не готова к отмене сырьевых зон для детского питания - нардеп

Украина не готова к отмене сырьевых зон для детского питания - нардеп

Киев • УНН

 • 6760 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по детскому питанию. Один из них, в частности, предусматривает отмену сырьевых зон с аргументацией, что в Евросоюзе такие зоны вообще отсутствуют. Однако это невозможно в Украине, поскольку контроль за качеством пищевой продукции у нас и так практически отсутствует. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

"В Верховной Раде на сегодняшний день зарегистрированы два проекта закона "О детском питании". Одним из указанных проектов авторы предлагают отменить норму по выращиванию сырья для производства детского питания в специальных сырьевых зонах.

О чем речь? Специальные сырьевые зоны - это те зоны, которые должны соответствовать определенному перечню требований безопасности, а выращенная в них продукция может быть использована для изготовления продуктов детского питания. В этих зонах запрещена любая деятельность, которая может привести к ухудшению состояния окружающей среды. То есть кормя ребенка продукцией, произведенной из сырья из таких зон, родители могут быть уверены, что она качественная и безопасная", - написал С.Тигубенко.

По словам нардепа, предложение отменить законодательное требование о специальных сырьевых зонах аргументируется тем, что в Европейском Союзе такие сырьевые зоны для изготовления детского питания вообще отсутствуют. Однако, он отмечает, что на сегодня в Украине это сделать невозможно, поскольку контроль за качеством пищевой продукции у нас пока практически отсутствует.

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"Это действительно так, но проблема в том, что в Украине сегодня вообще отсутствует контроль за пищевой продукцией, в том числе по детскому питанию, несмотря на то, что оно входит в перечень обязательной сертификации. Таким образом, считаю такую ​​законодательную инициативу преждевременной для нас и принимать такие нововведения в сфере детского питания можно будет только после того, как заработают стандарты HACCP", - подчеркнул нардеп.

С.Тригубенко отмечает, что авторы второго законопроекта "О детском питании", предлагают оставить сырьевые зоны, а также включили в свой проект ряд нужных нововведений.

"В частности, документом определяется, что детское питание должно быть изготовлено в соответствии с европейскими стандартами Codex Alimentarius.

Также четко обозначено, что "государство обеспечивает создание социально-экономических условий, при которых возможно удовлетворить потребности каждого ребенка в безопасном и качественном детском питании, которое отвечает потребностям организма ребенка с учетом возрастных особенностей".

Предлагается и норма о том, что младенцы из семей АТО должны быть обеспечены питанием за счет средств бюджета. Также в документе содержится четкий запрет использования в детском питании отдельных вредных ингредиентов животного происхождения (свиньи шкурки, субпродукты и т.д.), чего на данный момент, в действующем законе, не зафиксировано", - отметил нардеп.

Как сообщал УНН, по словам нардепа Г.Чекиты, отменой спецзон выращивания сырья для детского питания воспользуются недобросовестные производители.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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