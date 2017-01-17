Украина не готова к отмене сырьевых зон для детского питания - нардеп

"В Верховной Раде на сегодняшний день зарегистрированы два проекта закона "О детском питании". Одним из указанных проектов авторы предлагают отменить норму по выращиванию сырья для производства детского питания в специальных сырьевых зонах.

О чем речь? Специальные сырьевые зоны - это те зоны, которые должны соответствовать определенному перечню требований безопасности, а выращенная в них продукция может быть использована для изготовления продуктов детского питания. В этих зонах запрещена любая деятельность, которая может привести к ухудшению состояния окружающей среды. То есть кормя ребенка продукцией, произведенной из сырья из таких зон, родители могут быть уверены, что она качественная и безопасная", - написал С.Тигубенко.

По словам нардепа, предложение отменить законодательное требование о специальных сырьевых зонах аргументируется тем, что в Европейском Союзе такие сырьевые зоны для изготовления детского питания вообще отсутствуют. Однако, он отмечает, что на сегодня в Украине это сделать невозможно, поскольку контроль за качеством пищевой продукции у нас пока практически отсутствует.

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"Это действительно так, но проблема в том, что в Украине сегодня вообще отсутствует контроль за пищевой продукцией, в том числе по детскому питанию, несмотря на то, что оно входит в перечень обязательной сертификации. Таким образом, считаю такую ​​законодательную инициативу преждевременной для нас и принимать такие нововведения в сфере детского питания можно будет только после того, как заработают стандарты HACCP", - подчеркнул нардеп.

С.Тригубенко отмечает, что авторы второго законопроекта "О детском питании", предлагают оставить сырьевые зоны, а также включили в свой проект ряд нужных нововведений.

"В частности, документом определяется, что детское питание должно быть изготовлено в соответствии с европейскими стандартами Codex Alimentarius.

Также четко обозначено, что "государство обеспечивает создание социально-экономических условий, при которых возможно удовлетворить потребности каждого ребенка в безопасном и качественном детском питании, которое отвечает потребностям организма ребенка с учетом возрастных особенностей".

Предлагается и норма о том, что младенцы из семей АТО должны быть обеспечены питанием за счет средств бюджета. Также в документе содержится четкий запрет использования в детском питании отдельных вредных ингредиентов животного происхождения (свиньи шкурки, субпродукты и т.д.), чего на данный момент, в действующем законе, не зафиксировано", - отметил нардеп.

Как сообщал УНН, по словам нардепа Г.Чекиты, отменой спецзон выращивания сырья для детского питания воспользуются недобросовестные производители.