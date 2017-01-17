Україна не готова до скасування сировинних зон для дитячого харчування — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти щодо дитячого харчування. Один із них, зокрема, передбачає скасування сировинних зон з аргументацією, що у Євросоюзі такі зони взагалі відсутні. Однак це неможливо в Україні, оскільки контроль за якістю харчової продукції у нас і так практично відсутній. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.
“У Верховній Раді на сьогоднішній день зареєстровані два проекти закону „Про дитяче харчування“. Одним із зазначених проектів автори пропонують скасувати норму щодо вирощування сировини для виробництва дитячого харчування у спеціальних сировинних зонах.
Про що мова? Спеціальні сировинні зони — це ті зони, які повинні відповідати певному переліку вимог безпечності, а вирощена в них продукція може бути використана для виготовлення продуктів дитячого харчування. В цих зонах заборонена будь-яка діяльність, яка може призвести до погіршення стану навколишнього середовища. Тобто годуючи дитину продукцією, яка вироблена з сировини з таких зон, батьки можуть бути впевнені, що вона якісна та безпечна”, — написав С.Тигубенко.
За словами нардепа, пропозиція скасувати законодавчу вимогу щодо спеціальних сировинних зон аргументується тим, що у Європейському Союзі такі сировинні зони для виготовлення дитячого харчування взагалі відсутні. Однак, він зазначає, що на сьогодні в Україні це зробити не можливо, оскільки контроль за якістю харчової продукції у нас наразі практично відсутній.
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“Це дійсно так, але проблема в тому, що в Україні сьогодні взагалі відсутній контроль за харчовою продукцією, в тому числі по дитячому харчуванню, незважаючи на те, що воно входить до переліку обов’язкової сертифікації. Отже, вважаю таку законодавчу ініціативу передчасною для нас і приймати такі нововведення у сфері дитячого харчування можна буде лише після того, як запрацюють стандарти HACCP”, — наголосив нардеп.
С.Тригубенко зазначає, що автори другого законопроекту “Про дитяче харчування”, пропонують залишити сировинні зони, а також включили до свого проекту низку потрібних нововведень.
“Зокрема, документом визначається, що дитяче харчування має бути виготовлене у відповідності до європейських стандартів Codex Alimentarius.
Також чітко окреслено, що „держава забезпечує створення соціально-економічних умов, за яких можливо задовольнити потреби кожної дитини у безпечному та якісному дитячому харчуванні, що відповідає потребам організму дитини з урахуванням вікових особливостей“.
Пропонується і норма про те, що немовлята з сімей АТО мають бути забезпечені харчуванням за рахунок коштів з Бюджету. Також у документі міститься чітка заборона використання у дитячому харчуванні окремих шкідливих інгредієнтів тваринного походження (свині шкурки, субпродукти тощо), чого на разі, в діючому законі, не зафіксовано” — зауважив нардеп.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа Г.Чекіти, скасуванням спецзон вирощування сировини для дитячого харчування скористаються несумлінні виробники.