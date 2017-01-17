Україна не готова до скасування сировинних зон для дитячого харчування — нардеп

“У Верховній Раді на сьогоднішній день зареєстровані два проекти закону „Про дитяче харчування“. Одним із зазначених проектів автори пропонують скасувати норму щодо вирощування сировини для виробництва дитячого харчування у спеціальних сировинних зонах.

Про що мова? Спеціальні сировинні зони — це ті зони, які повинні відповідати певному переліку вимог безпечності, а вирощена в них продукція може бути використана для виготовлення продуктів дитячого харчування. В цих зонах заборонена будь-яка діяльність, яка може призвести до погіршення стану навколишнього середовища. Тобто годуючи дитину продукцією, яка вироблена з сировини з таких зон, батьки можуть бути впевнені, що вона якісна та безпечна”, — написав С.Тигубенко.

За словами нардепа, пропозиція скасувати законодавчу вимогу щодо спеціальних сировинних зон аргументується тим, що у Європейському Союзі такі сировинні зони для виготовлення дитячого харчування взагалі відсутні. Однак, він зазначає, що на сьогодні в Україні це зробити не можливо, оскільки контроль за якістю харчової продукції у нас наразі практично відсутній.

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“Це дійсно так, але проблема в тому, що в Україні сьогодні взагалі відсутній контроль за харчовою продукцією, в тому числі по дитячому харчуванню, незважаючи на те, що воно входить до переліку обов’язкової сертифікації. Отже, вважаю таку законодавчу ініціативу передчасною для нас і приймати такі нововведення у сфері дитячого харчування можна буде лише після того, як запрацюють стандарти HACCP”, — наголосив нардеп.

С.Тригубенко зазначає, що автори другого законопроекту “Про дитяче харчування”, пропонують залишити сировинні зони, а також включили до свого проекту низку потрібних нововведень.

“Зокрема, документом визначається, що дитяче харчування має бути виготовлене у відповідності до європейських стандартів Codex Alimentarius.

Також чітко окреслено, що „держава забезпечує створення соціально-економічних умов, за яких можливо задовольнити потреби кожної дитини у безпечному та якісному дитячому харчуванні, що відповідає потребам організму дитини з урахуванням вікових особливостей“.

Пропонується і норма про те, що немовлята з сімей АТО мають бути забезпечені харчуванням за рахунок коштів з Бюджету. Також у документі міститься чітка заборона використання у дитячому харчуванні окремих шкідливих інгредієнтів тваринного походження (свині шкурки, субпродукти тощо), чого на разі, в діючому законі, не зафіксовано” — зауважив нардеп.

Як повідомляв УНН, за словами нардепа Г.Чекіти, скасуванням спецзон вирощування сировини для дитячого харчування скористаються несумлінні виробники.