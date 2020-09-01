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Украина накопила в ПХГ уже 25,5 млрд куб. м газа

Киев • УНН

 • 11714 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 30 августа увеличился до 25,528 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

Украина накопила в ПХГ уже 25,5 млрд куб. м газа

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины закачано 110,07 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины в течение отчетных суток газ не отбирался.

При этом в данных за 30 августа указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 42 млн куб. м газа, из Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным Нафтогаза, летом этого года цены на газ для населения начали снова расти.

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