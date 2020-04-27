Украина накопила в ПХГ уже 16,38 млрд куб. м газа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 апреля увеличился до 16,383 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины закачано 32,85 млн куб. м газа.
Из ПХГ Украины в течение суток газ не отбирался.
При этом в данных за 25 апреля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 15,33 млн куб. м, из Венгрии - 15,17 млн куб. м, из Польши - 3,61 млн куб. м газа.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, Украина завершила отопительный сезон с самыми высокими запасами газа за последние 30 лет.
Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным Нафтогаза, цена газа для населения в апреле снизилась на 15% по сравнению с месяцем ранее.