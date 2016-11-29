Украина на встрече "нормандской четверки" сделала ударение на доступе Красного Креста к заложникам - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украина сделала ударение во время встречи "нормандской четверки" на доступе Красного Креста к украинским заложникам. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин по итогам встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Минске, передает УНН.
"Вопрос доступа Красного Креста и международных гуманитарных организаций к нашим героям, к нашим заложникам, которых держат на оккупированной территории. Для нас это один из важнейших вопросов. Поскольку это единственная возможность сейчас до их освобождения убедиться, в каком они состоянии", - сказал министр.
П.Климкин также заявил, что они настаивали и договорились, что и в дальнейшем будут давить "относительно беспрепятственного доступа Красного Креста, для международных гуманитарных организаций, многие из которых Донецк и Луганск просто выбросили из своей территории".
Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в Минске закончилась.
В переговорах в Минске кроме министров также участвовали глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, его заместитель Александр Хуг и спецпредставитель главы ОБСЕ в Контактной группы Мартин Сайдик.
О проведении встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" до конца ноября договорились 19 октября в Берлине президенты России, Франции, Украины - Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель.
Предполагалось, что главы МИД примут дорожную карту по урегулированию ситуации на Донбассе.