Україна на зустрічі "нормандської четвірки" наголосила на доступі Червоного Хреста до заручників – П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Україна наголосила під час зустрічі "нормандської четвірки" щодо доступу Червоного Хреста до українських заручників. Про це сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін за результатами зустрічі голів МЗС країн "нормандської четвірки" у Мінську, передає УНН.
"Питання доступу Червоного Хреста і міжнародних гуманітарних організацій до наших героїв, до наших заручників,я кий тримають на окупованій території. Для нас це одне з найважливіших питань. Оскільки це єдина можливість зараз до їх звільнення пересвідчитися, в якому вони стані", - сказав міністр.
П.Клімкін також заяивив, що вони наполягали і домовилися, що й надалі тиснутимуть "щодо безперешкодного доступу для Червного Хреста, для міжнародних гуманітарних організацій, багато з яких Донецьк і Луганськ просто викинули зі своєї території".
Нагадаємо, зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" у Мінську завершилася.
У переговорах у Мінську крім міністрів також брали участь голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан, його заступник Олександр Хуг і спецпредставник голови ОБСЄ в Контактної групи Мартін Сайдік.
Про проведення зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" до кінця листопада домовилися 19 жовтня в Берліні президенти Росії, Франції, України - Володимир Путін, Франсуа Олланд, Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Передбачалося, що глави МЗС схвалять дорожню карту щодо врегулювання на Донбасі.