Україна на зустрічі "нормандської четвірки" наголосила на доступі Червоного Хреста до заручників – П.Клімкін

"Питання доступу Червоного Хреста і міжнародних гуманітарних організацій до наших героїв, до наших заручників,я кий тримають на окупованій території. Для нас це одне з найважливіших питань. Оскільки це єдина можливість зараз до їх звільнення пересвідчитися, в якому вони стані", - сказав міністр.

П.Клімкін також заяивив, що вони наполягали і домовилися, що й надалі тиснутимуть "щодо безперешкодного доступу для Червного Хреста, для міжнародних гуманітарних організацій, багато з яких Донецьк і Луганськ просто викинули зі своєї території".

Нагадаємо, зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" у Мінську завершилася.

У переговорах у Мінську крім міністрів також брали участь голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан, його заступник Олександр Хуг і спецпредставник голови ОБСЄ в Контактної групи Мартін Сайдік.

Про проведення зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" до кінця листопада домовилися 19 жовтня в Берліні президенти Росії, Франції, України - Володимир Путін, Франсуа Олланд, Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Передбачалося, що глави МЗС схвалять дорожню карту щодо врегулювання на Донбасі.