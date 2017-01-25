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Украина на два балла поднялась в рейтинге восприятия коррупции

Украина на два балла поднялась в рейтинге восприятия коррупции

Киев • УНН

 • 9534 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Украина получила 29 баллов, что на два меньше чем в прошлом году, в ежегодном исследовании "Индекс восприятия коррупции" за 2016 год, опубликованном международной антикоррупционной организацией Transparency International, передает УНН.

Во всемирном рейтинге ИВК Украина в этом году занимает 131 место из 176 стран. Это место с показателем 29 баллов вместе с Украиной разделили Казахстан, Россия, Непал и Иран.

Улучшению позиции в мировом рейтинге способствовало продвижение антикоррупционной реформы, однако отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров не дает Украине сделать мощный рывок вперед и преодолеть 30-балльный барьер.

"За последние годы Украина прошла много испытаний и достигла определенных положительных изменений на уровне раскрытия публичных финансов, нетерпимости населения к коррупции, нового антикоррупционного законодательства. Но безнаказанность, которую до сих пор испытывают коррупционеры, сводит на нет положительные достижения и не дает реформе состояться. Отсутствие результатов по возврату средств режима Януковича и его соратников - яркое тому свидетельство. Если не произойдет реальной очистки системы правосудия, мы не сможем разомкнуть круг безнаказанности и перейти на качественно новый уровень. Улучшение ИСК невозможно без прозрачной, справедливой судебной системы, которая будет надежной для инвесторов и бизнеса", - прокомментировал исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

Индекс восприятия коррупции основывается на независимых опросах, в которых принимают участие международные финансовые и правозащитные эксперты, в том числе Всемирного банка, Freedom House, World Economic Forum и др. Индекс представляет собой оценку от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (очень низкий уровень коррупции).

Как сообщал УНН, по исследованиям Freedom House, уровень демократии в Украине в прошлом году улучшился.

Украинские Национальные Новости

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