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Україна на два бали піднялась у рейтингу сприйняття корупції

Україна на два бали піднялась у рейтингу сприйняття корупції

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Україна отримала 29 балів, що на два менше ніж минулого року, у щорічному дослідженні “Індекс сприйняття корупції” за 2016 рік, опублікованому міжнародною антикорупційною організацією Transparency International, передає УНН.

У всесвітньому рейтингу ІСК Україна цього року посідає 131 місце зі 176 країн. Цю сходинку із показником 29 балів разом з Україною розділили Казахстан, Росія, Непал та Іран.

Покращенню позиції у світовому рейтингу сприяло просування антикорупційної реформи, проте відсутність дієвої судової системи та фактична безкарність корупціонерів не дає Україні зробити потужний ривок уперед і подолати 30-бальний бар’єр.

“За останні роки Україна пройшла багато випробувань і досягла певних позитивних змін на рівні розкриття публічних фінансів, нетерпимості населення до корупції, нового антикорупційного законодавства. Але безкарність, яку досі відчувають корупціонери, зводить нанівець позитивні досягнення і не дає реформі відбутися. Відсутність результатів з повернення коштів режиму Януковича і його соратників — яскраве свідчення цього. Якщо не відбудеться реального очищення системи правосуддя, ми не зможемо розімкнути коло безкарності і перейти на якісно новий рівень. Покращення ІСК неможливе без прозорої, справедливої судової системи, яка буде надійною для інвесторів та бізнесу”, — прокоментував виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

Індекс сприйняття корупції базується на незалежних опитуваннях, у яких беруть участь міжнародні фінансові та правозахисні експерти, у тому числі Світового банку, Freedom House, World Economic Forum тощо. Індекс є оцінкою від 0 (дуже високий рівень корупції) до 100 (украй низький рівень корупції).

Як передавав УНН, за дослідженнями Freedom House, рівень демократії в Україні минулого року покращився.

 

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