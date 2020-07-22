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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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Украина может экспортировать электроэнергию, но не импортировать - Кучеренко

Украина может экспортировать электроэнергию, но не импортировать - Кучеренко

Киев  •  УНН

 • 11707 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Украина начала экспорт электроэнергии в Белоруссию. И это еще раз подтверждает, что наша страна не нуждается в импортной электроэнергии из-за избытка собственной. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

По его словам, Украина сегодня имеет профицит производства электроэнергии, а потому может покрывать недостаток в соседних странах, в частности Беларуси.

"Беларусь и россияне отложили запуск АЭС, и я так понимаю, что им не хватает (электроэнергии - ред)", - объясняет Кучеренко.

Но импортировать электроэнергию в Украину нет необходимости, добавляет нардеп. Хотя некоторые его коллеги наоборот пытаются пролоббировать импорт электроэнергии в Украину не только из Белоруссии, но и из РФ.

Напомним, "Энергоатом" сообщил, что в среду, 22 июля, что в полночь начал экспорт производимой украинскими АЭС электроэнергии в Беларусь. Туда направлены реализованный ГП "НАЭК" Энергоатом" на площадке Украинской энергетической биржи объем - 12 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с поставкой в период с 22 по 31 июля 2020 года по средневзвешенной цене 948 грн/МВт-час.

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