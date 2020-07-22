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Україна може експортувати електроенергію, але не імпортувати – Кучеренко

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Україна почала експорт електроенергії до Білорусії. І це ще раз підтверджує, що наша країна не потребує імпортної електроенергії через надлишок власної. Про це в коментарі УНН повідомив народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

За його словами, Україна сьогодні має профіцит виробництва електроенергії, а тому може покривати нестачу в сусідніх країнах, зокрема Білорусі.

"Білорусь і росіяни відклали запуск АЕС, і я так розумію, що їм не вистачає (електроенергії – ред)", - пояснює Кучеренко.

Але імпортувати електроенергію в Україну немає потреби, додає нардеп. Хоча деякі його колеги навпаки намагаються пролобіювати імпорт електроенергії в Україну не лише з Білорусії, а й з РФ.

Нагадаємо, "Енергоатом" повідомив, що у середу, 22 липня, опівночі розпочав експорт виробленої українськими АЕС електроенергії до Білорусі. Туди спрямовано реалізований ДП "НАЕК "Енергоатом" на майданчику Української енергетичної біржі обсяг – 12 тис. МВт-год електроенергії базового навантаження з постачанням в період з 22 до 31 липня 2020 року за середньозваженою ціною 948 грн/МВт-год.

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